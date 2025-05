Ha un malore mentre va in bici in montagna | è morto

Tragedia in montagna: un ciclista di 61 anni ha perso la vita mentre affrontava un percorso panoramico a Soverzene. Questo drammatico evento riporta alla luce l'importanza della salute e della sicurezza durante le attività all'aperto, un trend sempre più attuale tra gli amanti della natura. La passione per il ciclismo deve andare di pari passo con attenzione e preparazione. È fondamentale ascoltare il proprio corpo, soprattutto quando ci si avventura in ambienti impegnativi.

Un ciclista di 61 anni è morto sabato, poco dopo mezzogiorno a Soverzene, in provincia di Belluno. L'episodio si è verificato sulla strada che conduce alla diga della Val Gallina. L'uomo che faceva parte di una numerosa comitiva ha accusato un malore. I compagni hanno subito iniziato le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ha un malore mentre va in bici in montagna: è morto

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa

La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Cerca Video su questo argomento: Ha Malore Mentre Bici Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Un malore improvviso mentre si trova in sella alla bici: perde la vita un turista; Tragedia sotto gli occhi degli amici: morto ciclista 56enne; Un malore mentre è in bici, Giorgio Daniele Presotto muore in Salento: era in vacanza da amici; Presicce-Acquarica, anziano in bici ha un malore e muore per strada. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

61enne colto da malore durante un’escursione in bici, inutili i soccorsi: possono solo constatarne il decesso

Lo riporta nordest24.it: SOVERZENE (BELLUNO) – Un tragico episodio ha scosso la tranquillità della tarda mattinata di oggi, 31 maggio, a Soverzene nei pressi della diga della Val Gallina, dove un uomo di 61 anni ha perso la v ...

Un malore improvviso mentre si trova in sella alla bici: perde la vita un turista

Da lecceprima.it: Il tragico episodio lungo la via che collega Presicce-Acquarica a Torre Mozza, la marina di Ugento. Nulla da fare per un 75enne residente in Svizzera, in vacanza nel Salento: è deceduto sul colpo ...

Un malore mentre è in bici, Giorgio Daniele Presotto muore in Salento: era in vacanza da amici

Segnala msn.com: Arrivato dalla Svizzera stava facendo una passeggiata sulla strada di Torre Mozza, la marina di Ugento. I soccorsi chiamati da alcuni automobilisti di ...