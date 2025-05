Ha oltre un chilo e mezzo di ecstasy in casa a Scandicci | in manette

Un’operazione di polizia a Scandicci ha portato all’arresto di un giovane fiorentino con oltre un chilo e mezzo di ecstasy. Questo episodio non è isolato: la lotta contro il traffico di droga si intensifica sempre di più, in un contesto nazionale dove la sicurezza e la salute pubblica sono temi caldi. La crescente presenza di sostanze stupefacenti tra i giovani è un campanello d'allarme che richiede attenzione e azione collettiva.

FIRENZE – Ieri pomeriggio (30 maggio) personale della Squadra Mobile fiorentina ha eseguito l’arresto di un 31enne fiorentino colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito di un’attività investigativa i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Firenze hanno eseguito un controllo nei confronti del 31enne, soggetto dedito presumibilmente all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito degli accertamenti effettuati anche nella sua abitazione di via Carducci a Scandicci, è stata rinvenuta sostanza stupefacente poi risultata essere ecstasy per un peso complessivo di oltre 1,6 kg riposta in vari contenitori all’interno di un mobile della cucina, insieme a bilancine di precisione, ad una macchina per il confezionamento sottovuoto nonché a sacchetti da utilizzare presumibilmente per destinare la sostanza stupefacente alla vendita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

