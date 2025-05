Ha minacciato di morte una donna che tornava dal parco col passeggino | espulso 40enne tunisino

Un episodio inquietante che mette in luce la crescente tensione sociale. Un 40enne tunisino, appena sbarcato a Lampedusa, ha minacciato di morte una madre con il suo bambino al parco. Questo atto scellerato non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un problema più ampio di integrazione e sicurezza. La comunità si chiede: come possiamo garantire un ambiente sicuro per tutte le famiglie? La risposta è urgente e necessaria.

Era sbarcato recentemente a Lampedusa il tunisino quarantenne che, mercoledì scorso, ha minacciato una donna, di ritorno dal parco giochi, con il figlio nel passeggino. Una donna la cui unica "colpa" è stata quella di passare davanti al gruppo di stranieri. Credendo che la giovane stesse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ha minacciato di morte una donna che tornava dal parco col passeggino": espulso 40enne tunisino

Cesenatico sotto choc, carabiniere minacciato con un coltello spara al ladro. Ferita anche una donna

Cesenatico è in stato di shock dopo un evento drammatico: un carabiniere ha sparato a un ladro minacciato con un coltello, ma il colpo ha ferito anche una donna innocente affacciata alla finestra.

