Il mercato si infiamma con il dietrofront del Barcellona su Viktor Gyokeres, un attaccante che la Juve osserva con interesse. L’annuncio di Deco cambia le carte in tavola, lasciando spazio a nuove opportunità per i bianconeri. In un contesto di grande concorrenza, chi riuscirà a sfruttare questa situazione? I colpi di scena nel calciomercato non finiscono mai, e Gyokeres potrebbe diventare il nome del momento!

Gyokeres Juve: una pretendente fa dietrofront nella corsa all’attaccante? Annuncio che non lascia dubbi e stravolge il mercato. Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato così del possibile approdo in blaugrana di Viktor Gyokeres, attaccante accostato anche al calciomercato Juve. Le sue parole stravolgono un po’ i piani legati allo svedese. PAROLE – «Gyokeres è un grande attaccante che ha fatto cose eccellenti allo Sporting, ma al momento non stiamo cercando quel ruolo. Abbiamo Lewandowski come numero 9». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve: una pretendente fa marcia indietro nella corsa allo svedese? Annuncio che non lascia dubbi e cambia le carte in tavola!

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l’attaccante accostato ai bianconeri – VIDEO

Gyokeres continua a sorprendere: leave da extraterrestre, segna ancora, consolidando il suo status di campione e accostato ai bianconeri.

Juventus, parte la caccia a Gyokeres: è la prima alternativa a Osimhen, ma il web ha un'altra idea

sport.virgilio.it scrive: I bianconeri si iscrivono alla corsa per il centravanti svedese dello Sporting Fc in alternativa al nigeriano del Napoli: ha la clausola di 100 milioni, ma con 70 l'affare si può chiudere. Ma occhio ...

Gyokeres Juve (Gazzetta), nuovo rumour: bianconeri sullo svedese per convincere Antonio Conte. Le possibili cifre dell’affare

Come scrive informazione.it: Gyokeres Juve, sarebbe questo l’obiettivo primario bianconero per convincere Antonio Conte (viste le difficoltà per arrivare a Osimhen). A riportare questa clamorosa indiscrezione è stato il collega F ...

Gyokeres Juve (Gazzetta): alla Continassa sono andati già oltre al semplice sondaggio! Le possibili cifre dell’affare con lo Sporting

Secondo juventusnews24.com: Gyokeres Juve (Gazzetta dello Sport): a Torino sono andati già oltre al semplice sondaggio! Le possibili cifre dell’affare con lo Sporting Lisbona Il calciomercato Juve è pronto a fare sul serio per V ...