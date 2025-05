Guerra a Gaza nuovi raid | uccisi marito moglie e 3 figli Trump | “Tregua Hamas-Israele vicina”

In un contesto di crescente tensione internazionale, i nuovi raid su Gaza hanno provocato la morte di una famiglia intera, accendendo ulteriormente le polemiche. Mentre Trump parla di un possibile accordo per il cessate il fuoco, la risposta di Hamas è attesa con ansia. Questo drammatico episodio mette in luce il prezzo umano delle guerre moderne e la necessità urgente di soluzioni diplomatiche. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Ancora raid israeliani su Gaza: morte 7 persone, tra cui pap√†, mamma e tre bambini piccoli. Trump annuncia che √® "vicino l'accordo per il cessate il fuoco". Hamas: "Risponderemo oggi alla proposta americana". 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: “Tregua Hamas-Israele vicina”

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia

L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: ‚ÄúTregua Hamas-Israele vicina‚ÄĚ

Secondo fanpage.it: Non si fermano i raid israeliani su Gaza. Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina nei bombardamenti che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan ...

Gaza, 40 morti nei nuovi raid di Israele. La proposta Usa: 9 ostaggi per 60 giorni di tregua

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Per la Us Court of International Trade la legge del 1977 invocata dal presidente non gli dà l'autorità per imporre le tariffe. Saltano anche quelle nei confronti di Cina, Messico e Canada per il traff ...

Gaza, 16 morti nei nuovi raid: «Entriamo nella Striscia con tutta la forza necessaria»

Riporta msn.com: L'Idf non cessa i bombardamenti su tutta l'enclave palestinese. Il ministro Ben Gvir minaccia L'articolo Gaza, 16 morti nei nuovi raid: «Entriamo nella Striscia con tutta la forza necessaria» proviene ...