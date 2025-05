Guarin a Inter Tv | L’Inter gioca con il cuore! Finale? Non si giocano si vincono…

Fredy Guarin torna a far sentire la sua voce in vista di una finale che fa battere il cuore: “Non si giocano, si vincono!”. Le sue parole risuonano forti nel contesto attuale dell’Inter, un club che non smette mai di sognare. In un’epoca in cui la passione supera le statistiche, il tifo diventa un elemento cruciale. La finale di Champions League contro il PSG è l’occasione perfetta per dimostrarlo! Chi vincerà?

L'ex centrocampista, Fredy Guarin, ha parlato cosi ai microfoni di Inter Tv in vista della finale di Champions League contro il PSG: LE PAROLE DI GUARIN – « Sono contento per questa giornata. Tifosi? Siamo tutti un po' ansiosi. Che cosa mi ha colpito dell' Inter? È una squadra con ragazzi che ci mettono veramente il cuore. Siamo arrivati in finale, le finali non si giocano ma si vincono. Speriamo sia così. Questa Inter ha fatto bene .»

Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, ha fatto visita ai nerazzurri ad Appiano Gentile, dopo aver partecipato alla festa di 80 anni di Massimo Moratti.

