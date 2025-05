Guardistallo punto di partenza della mostra ' La vita di Rodolfo Siviero'

Scopri il fascino della storia attraverso gli occhi di Rodolfo Siviero, un vero eroe dell’arte. Dal 1 giugno al 26 ottobre, le sale di Guardistallo e Bibbona ospiteranno una mostra imperdibile, celebrando la vita di questo straordinario ministero plenipotenziario. In un'epoca in cui il patrimonio culturale è sempre più minacciato, la sua missione di recupero delle opere d’arte rubate diventa un esempio di resilienza e passione. Non perdere questa occasione unica!

