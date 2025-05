Grottaminarda sempre più cardio-protetta | altri due defibrillatori donati dall' Anpas

Grottaminarda si conferma all’avanguardia nella salvaguardia della salute pubblica! Con l’inaugurazione di due nuovi defibrillatori, donati dall’ANPAS, il progetto Grottaminarda Cardio-protetta segna un passo decisivo nel rendere il comune sempre più sicuro. In un periodo in cui la sensibilizzazione sui temi della salute è cruciale, questi interventi dimostrano l'importanza della prevenzione. Un gesto che può fare la differenza in situazioni di emergenza e che rinnova l’impegno della comunità

GROTTAMINARDA – Prosegue con determinazione il progetto Grottaminarda Cardio-protetta. Questa mattina, in una cerimonia che ha visto la partecipazione anche del Vescovo Sergio Melillo, sono stati inaugurati altri due defibrillatori pubblici: uno in piazzale Padre Pio e l'altro nella piazza del.

