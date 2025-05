Grosso petardo esplode davanti a un supermercato | danni alla porta d’ingresso

Un'esplosione improvvisa ha scosso Lequile: un grosso petardo è stato fatto deflagrare davanti al supermercato Mag Famashop, devastando la porta d'ingresso. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di preoccupante vandalismo e comportamenti irresponsabili, che continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica. La notizia sottolinea l'importanza di strategie di prevenzione e responsabilizzazione per garantire la tranquillità nelle comunità locali.

LEQUILE - Un forte boato ha svegliato Lequile nella notte: un petardo è stato fatto esplodere davanti all’entrata del Mag Famashop, in via Toscana, causando la rottura della porta in vetro del locale. È accaduto intorno alle 2.30 e nonostante i danni riportati (in via di quantificazione), la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Grosso petardo esplode davanti a un supermercato: danni alla porta d’ingresso

