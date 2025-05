Griglia di partenza F1 GP Spagna 2025 | risultati e classifica qualifiche

Il GP di Spagna 2025 si avvicina con grande attesa! Oggi, sul leggendario Circuit de Barcelona-Catalunya, sono state fissate le posizioni di partenza che promettono scintille. Le qualifiche hanno rivelato non solo il talento dei piloti, ma anche nuovi assetti che potrebbero influenzare l'intera stagione. Questo weekend segna un punto cruciale nel percorso verso il titolo: chi saprà sfruttare al meglio la pressione? Non perdere il cuore della battaglia!

Nelle qualifiche di oggi, sabato 31 maggio, è stata determinata la griglia di partenza del GP di Spagna del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 1° giugno, il fine settimana con la gara di Barcellona che sarà valida come nono round del calendario della F1. Al Circuit de Barcelona-Catalunya, nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Carlos Sainz (Williams), 18°, Franco Colapinto (Alpine), 19°, e Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 20° ed ultimo. GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA F1 2025. 16 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q1) 17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1) 18 Carlos Sainz Williams (Q1) 19 Franco Colapinto Alpine (Q1) 20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q1) CLASSIFICA Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica qualifiche

Griglia di partenza Superbike, GP Cechia 2025: Razgatlioglu partirà al palo davanti a Bulega e Petrucci

Nella Superpole del GP di Repubblica Ceca 2025, Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position con un tempo di 1’30.

Cerca Video su questo argomento: Griglia Partenza F1 Gp Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Norris-Leclerc, mai una prima fila così: l'analisi della GRIGLIA DI PARTENZA; Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Monaco; Qualifiche F1 Monaco: pole Norris, Leclerc gran 2°. Hamilton 4°, Max 5°; F1 GP Monaco, la griglia di partenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Griglia di partenza F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica qualifiche

oasport.it scrive: Nelle qualifiche di oggi, sabato 31 maggio, è stata determinata la griglia di partenza del GP di Spagna del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare ...

Griglia di partenza Formula 1/ Chi farà la pole position? Gp Spagna 2025 Barcellona (oggi sabato 31 maggio)

Come scrive ilsussidiario.net: Griglia di partenza Formula 1: chi farà la pole position oggi sabato 31 maggio nel Gp Spagna 2025 Barcellona? Focus su Carlos Sainz.

F1 LIVE – GP Spagna, Qualifiche in DIRETTA: si decide la pole a Barcellona

Secondo f1ingenerale.com: È tempo di lotta per la pole position a Barcellona: segui la cronaca in diretta delle qualifiche del GP di Spagna 2025 di F1 - LIVE ...