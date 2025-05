Griglia di partenza F1 GP Spagna 2025 | prima fila McLaren 5 Hamilton Antonelli davanti a Leclerc

La griglia di partenza del GP di Spagna 2025 stupisce: prima fila tutta McLaren con Hamilton e Antonelli, mentre Leclerc insegue. Questo nuovo equilibrio tra i team sta rendendo il campionato ancora più avvincente, richiamando l'attenzione su una stagione dove le sorprese sono all'ordine del giorno. Gli appassionati non possono perdersi questa sfida epocale! Chi conquisterà la vittoria al Circuit de Barcelona-Catalunya?

Nelle qualifiche di oggi, sabato 31 maggio, è stata determinata la griglia di partenza del GP di Spagna  del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 1° giugno, il fine settimana con la gara di Barcellona che sarà valida come nono round del calendario della F1. Al Circuit de Barcelona-Catalunya, nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Carlos Sainz (Williams), 18°, Franco Colapinto (Alpine), 19°, e Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 20° ed ultimo. In Q2 escono di scena altri cinque piloti: vengono infatti eliminati Alexander Albon (Williams), 11°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 12°, Liam Lawson (Racing Bulls), 13°, Lance Stroll (Aston Martin), 14°, ed Oliver Bearman (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Spagna 2025: prima fila McLaren, 5° Hamilton, Antonelli davanti a Leclerc

