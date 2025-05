Griglia di partenza F1 GP Spagna 2025 | Piastri precede Norris Hamilton 5 e Leclerc 7

Nel GP di Spagna 2025, la griglia di partenza si accende con Piastri in pole, precedendo il compagno di squadra Norris e il grande campione Hamilton al quinto posto. Leclerc si posiziona settimo, pronto a dare battaglia. Questo weekend si inserisce nel contesto di una stagione F1 sempre più imprevedibile, dove i giovani talenti stanno rivendicando il loro posto. Chi avrà la meglio in questo duello generazionale? Non perdere l’azione!

Nelle qualifiche di oggi, sabato 31 maggio, è stata determinata la griglia di partenza del GP di Spagna del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 1° giugno, il fine settimana con la gara di Barcellona che sarà valida come nono round del calendario della F1. Al Circuit de Barcelona-Catalunya, nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Carlos Sainz (Williams), 18°, Franco Colapinto (Alpine), 19°, e Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 20° ed ultimo. In Q2 escono di scena altri cinque piloti: vengono infatti eliminati Alexander Albon (Williams), 11°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 12°, Liam Lawson (Racing Bulls), 13°, Lance Stroll (Aston Martin), 14°, ed Oliver Bearman (Haas F1 Team), 15°.

