Green Le Mura Spring sfida Milano Stars per la finale promozione in A2

Oggi alle 18, il Green Le Mura Spring affronta una sfida cruciale per la promozione in A2 contro i Milano Stars. Dopo un'intensa prima gara, le biancorosse sono pronte a combattere, nonostante un gap di quindici punti. Questo incontro non rappresenta solo una battaglia sul campo, ma un'opportunità per dimostrare che la determinazione può superare ogni ostacolo.

Il Green Le Mura Spring, oggi, alle 18, si gioca l’accesso alla finale per la promozione in "A2". Dopo la prima gara di sabato scorso al "Palatagliate", le biancorosse affronteranno in semifinale degli spareggi nazionali per l’ammissione in "A2", a Rogoredo, il Milano Stars. Sarà una "mission impossible", visti i quindici punti di svantaggio rimediati in gara uno, ma il roster di Ferretti, proprio nel corso dei play-off, ha dimostrato che è capace di tutti. Durante la settimana sono stati analizzati attentamente gli errori ed è proseguita la preparazione fisico-tattica per questo appuntamento peso importantissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Green Le Mura Spring sfida Milano Stars per la finale promozione in A2

