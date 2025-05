Grazie all' azienda americana donate 700 paia di occhiali per le persone in difficoltà

L'iniziativa dei Lions Club e Rotary Club Ravenna è un chiaro esempio di come la solidarietà possa illuminare le vite di chi ne ha bisogno. Con la donazione di 700 paia di occhiali, non solo si offrono strumenti per migliorare la visione, ma si abbattono anche le barriere alla partecipazione sociale. In un periodo in cui l'attenzione verso il benessere collettivo è più forte che mai, gesti come questi ricordano a tutti noi il potere della comunità.

Nel pomeriggio di giovedì all’Ambulatorio della Solidarietà a Santa Teresa del Bambino Gesù, si è svolta la cerimonia di donazione di 700 paia di occhiali da parte del Lions Club Ravenna Host e del Rotary Club Ravenna all’Opera Santa Teresa e alla Caritas Diocesana Ravenna-Cervia. Questa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Grazie all'azienda americana donate 700 paia di occhiali per le persone in difficoltà

Ruba due paia di occhiali da sole in un negozio e scappa a piedi, va poco lontano

Due paia di occhiali da sole sono stati rubati da un 33enne originario del Sudamerica in un negozio di Santa Margherita Ligure.