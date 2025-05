Grande successo per Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano

Un'incredibile celebrazione della musica italiana ha animato Piazza Duomo a Milano durante "Radio Italia Live – Il Concerto". Questo evento, che ha richiamato migliaia di fan, sottolinea il crescente trend della musica dal vivo come esperienza collettiva. La magica serata con artisti di spicco e l'orchestra del Maestro Bruno Santori ha dimostrato come la musica unisca le persone, creando ricordi indelebili. Pronto per il prossimo anno?

Grande successo per “Radio Italia Live – Il Concerto”, lo straordinario evento dal vivo che venerdì sera, 30 maggio, come ogni anno ha radunato un pubblico entusiasta in una Piazza Duomo di Milano gremita per l’occasione. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori: ad aprire le danze Lucio Corsi, seguito dalle performance di Fedez, Marco Masini, Brunori Sas, Pinguini Tattini Nucleari, Olly, Giorgia, Fabri Fibra, Irama, Alfa, Achille Lauro e in chiusura Elodie per tre ore ininterrotte di show all’insegna della grande musica italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Grande successo per “Radio Italia Live” in piazza Duomo a Milano

