Gps nel peluche della figlia per spiare la moglie la minacciava di morte | “Ti taglio la testa e ci gioco a pallone”

Un caso agghiacciante a Montesarchio, dove un padre ha usato il peluche della figlia per spiare la moglie, rivelando una mente disturbata. La violenza domestica è un problema sempre più al centro del dibattito pubblico, con segnalazioni in aumento. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale difendere le vittime e promuovere una cultura di rispetto e protezione. La sicurezza delle famiglie deve diventare una priorità collettiva.

A Montesarchio, nella provincia di Benevento, un uomo di 38 anni è stato allontanato dalla casa familiare per minacce gravi nei confronti della moglie; per il 38enne è scattato anche il divieto di avvicinamento alla donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Gps nel peluche della figlia per spiare la moglie, la minacciava di morte: “Ti taglio la testa e ci gioco a pallone”

