Gp Spagnapole Piastri davanti a Norris

A Barcellona, Oscar Piastri ha stupito tutti conquistando la pole position, superando il compagno di squadra Lando Norris di due decimi. Un chiaro segnale di come McLaren stia riscrivendo le regole della Formula 1, proprio mentre i giovani talenti emergono in un panorama sempre più competitivo. Guardando alla seconda fila, Verstappen e Russell si contendono il primato in un gioco di strategia che ci promette emozioni fino all'ultimo giro. Restate sintonizzati!

17.07 Monologo McLaren a Barcellona. Piastri si prende la pole con 2 decimi di margine su Norris.In seconda fila Verstappen e Russell: stesso identico tempo (a 302 millesimi dal leader),ma l'olandese lo stabilisce prima,quindi parte davanti. In terza fila Hamilton (a mezzo secondo da Piastri) e Antonelli. Settimo tempo per Leclerc,che si mette in quarta fila con Gasly. La sorpresa negativa in Q1 è Tsunoda, che non schioda la sua Red Bull dal 20° posto. In Q2 male Stroll, 14°. Brutta prova Williams: Sainz 18°, Albon 11°. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

Piastri in pole in Spagna davanti a Norris, Hamilton 5° e Leclerc 7°

FP3: McLaren dominanti con Piastri davanti a Norris, Leclerc terzo a oltre sette decimi con la Ferrari, Hamilton nono

F1 | GP Spagna 2025: Ancora McLaren, Piastri precede Norris nelle Libere 3 [RISULTATI]

