Gp di Spagna di F1 Piastri conquista la pole position | è dominio Mclaren La Ferrari è quarta

In un GP di Spagna che si preannuncia infuocato, Oscar Piastri conquista la pole position, confermando il dominio di McLaren nel mondiale di Formula 1. Con il suo tempo record di 1.11.546, il giovane australiano non solo sfida i rivali, ma incarna anche la nuova era della F1, dove freschezza e talento si mescolano con strategie audaci. Gli appassionati non possono perderti l'emozione della corsa, mentre Ferrari, quarta, cerca di recuperare terreno. Chi tr

Barcellona, 31 maggio 2025 – E’ sempre dominio McLaren. Oscar Piastri partirà dalla pole position nel Gp di Spagna di domani, domenica 1 giugno, grazie al tempo di 1.11.546 davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen, terzo. E’ la quarta pole per Piastri. In quarta posizione partirà la Mercedes di George Russell, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e all’altra Mercedes di Kimi Antonelli. Settimo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, seguito da Gasly, Hadjar e Alonso. Gp Spagna, la griglia di partenza. Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il Gran Premio di Spagna 2025 sta riservando emozioni incredibili! Oscar Piastri brilla nella FP2, ma attenzione: la gestione delle gomme potrebbe rivelarsi cruciale.

Riporta automoto.it: Quanto alla gara, ha commentato che “ domani sarà una gara interessante, sono abbastanza contento di partire dalla pole. La strada fino a curva 1 è molto lunga, per cui dovrà scattare bene. Partirò ...

Secondo msn.com: Al Gp di Spagna 2025 di Formula 1, quarta pole position in carriera per Oscar Piastri, su McLaren, che finisce davanti a tutti nelle qualifiche per la gara che andrà in scena domani. Il pilota austral ...

msn.com scrive: Risultati Qualifiche GP Spagna - Come previsto, anche nelle Qualifiche del Gran Premio di Spagna, McLaren ha dominato. Oscar Piastri ha conquistato la Pole Position, registrando il suo miglior tempo i ...