gottardi orsi toth vincono il derby con scampoli bianchi e volano agli ottavi dell elite di ostrava

Prosegue l'avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel torneo Elite16 del Beach Pro Tour 2025 in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due azzurre hanno vinto ieri ai sedicesimi di finale il derby tricolore contro Claudia Scampoli e Giada Bianchi con il punteggio di 2-1 (21-15, 16-21, 15-8), centrando così l'accesso agli ottavi in un Elite16 per la terza volta consecutiva. Il match, durato 39 minuti, è stato piuttosto altalenante nei primi due set: Gottardi e Orsi Toth hanno imposto il loro ritmo nel primo parziale, chiuso 21-15 con un'efficienza in fase di cambio palla dell'87%. Scampoli e Bianchi hanno reagito con determinazione nel secondo set, vinto 21-16, approfittando anche di un calo delle avversarie un po' in tutti i fondamentali.