Google mostra i muscoli di Gemini | ecco la web app per I O 2025 con un segreto nascosto

Google si prepara a stupire il mondo con Gemini, la sua nuova IA che promette di rivoluzionare l'interazione digitale. La web app interattiva, presentata per l'I/O 2025, non solo mette in mostra le potenzialità di questa tecnologia avanzata, ma cela anche un segreto che potrebbe cambiare le regole del gioco. In un'epoca in cui l'IA sta diventando sempre più parte integrante delle nostre vite, siete pronti a scoprire cosa si cela dietro questa innovazione?

Google ha creato e reso disponibile una web app interattiva, realizzata con l'ausilio di Gemini e Canvas, per mostrare le capacità della sua IA.

Gemini, Ora Sarà Disponibile Per Smartwatch E Auto: Che Cosa Ha In Mente Google?

Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, si espande ora a smartwatch e auto, promettendo di rivoluzionare la comunicazione e la gestione delle app.

Google porta l'IA nelle auto, ecco cosa farà Gemini

Si legge su repubblica.it: Praveeen Krishnan, Product Manager, Google Gemini for Auto mostra in anteprima il prototipo dell’Intelligenza artificiale di Google, Gemini, integrata in un’auto. A Gemini si può chiedere di tracciare ...

Google presenta Gemini: il modello AI di nuova generazione è già in Bard

Segnala ilsoftware.it: Gemini è il nuovo modello AI di Google e non teme GPT-4 ... paesi (altri se ne aggiungeranno in seguito), ha mostrato fin da subito i muscoli: è migliore di GPT-3.5 in 6 benchmark su 8.

Google, Gemini Live è gratis per tutti gli utenti Android

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) – Google ha annunciato che la funzionalità Gemini Live, basata sull’intelligenza artificiale e capace di analizzare in tempo reale ciò che viene mostrato dalla videocamera e ...