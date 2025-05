Goodhairday | ode a Brooke Shields 60 anni di chiome ad alto tasso di desiderabilità

Brooke Shields compie 60 anni e continua a incarnare un ideale di bellezza senza tempo. Icona degli anni '80, ha ispirato generazioni con le sue chiome voluminose e oggi lancia una linea di prodotti haircare per over 40, dimostrando che la cura di sé non ha età. In un mondo dove l’autenticità è il nuovo trend, il suo messaggio è chiaro: ogni fase della vita ha la sua bellezza. Perché, in fondo, è solo l'inizio!

Brooke Shields ha fatto comprare i bigodini alle ragazze degli anni ‘80 per poi lanciare una linea haircare per over 40 nel Terzo Millennio. L’attrice compie 60 anni il 31 maggio, un'età che lei stessa definisce «the beginnings of the beginnings» (l'inizio dell'inizio). Un tempo favolosa, ora di più perché al fascino ha aggiunto la consapevolezza che la bellezza parte dalla cura di sé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Goodhairday: ode a Brooke Shields, 60 anni di chiome ad alto tasso di desiderabilità

