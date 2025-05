Golf | Schneider-von Dellingshausen è sempre Germania all’Austrian Open Risale Laporta

All'Austrian Open il dominio tedesco continua a brillare, con Marcel Schneider e Nicolai von Dellingshausen in cima alla classifica. Ma non è solo un affare di singoli: questo trend riflette la crescita costante del golf tedesco a livello internazionale. Intanto, l'italiano Laporta risale la china, dimostrando che anche il Bel Paese ha i suoi assi nella manica. Chi vincerà? Il finale è tutto da scoprire!

Continua a essere preponderante il ruolo giocato dai tedeschi all'Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand, più semplicemente noto come Austrian Open. Marcel Schneider e Nicolai von Dellingshausen, infatti, restano ancorati alle due posizioni di testa, l'uno a -15 con un altro giro in -4 oggi, l'altro con un -14 frutto di un -5 nel quale spicca l'eagle alla buca 18. Per il trentacinquenne di Bietigheim-Bissingen caccia alla prima volta sul DP World Tour suo collega trentaduenne. Terza posizione per un ottimo Jeff Winther: il danese piazza uno spettacolare -8 per andare a -13 e inserirsi anche lui in un discorso da zona vittoria che potrebbe includere anche il quarto, l'inglese Callum Tarren, a quota -12 e sempre tra i più regolari in questi giorni.