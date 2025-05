Golf la giapponese Saigo vola al comando dello U S Women’s Open a metà gara

Mao Saigo, la giovane golfista giapponese, conquista il comando dello U.S. Women’s Open con un secondo round da urlo a -6! Mentre il montepremi di 12 milioni di dollari attira l'attenzione globale, la sua performance mette in luce l'emergere di talenti asiatici nel golf femminile. Un segnale forte in un momento in cui la diversità nello sport sta diventando un tema centrale. Chi sarà in grado di fermarla?

Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nello U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari). L’evento nato nel 1946 ed organizzato sin dalla sua fondazione dall’LPGA Tour vede al comando Mao Saigo. La giapponese piazza un superbo secondo round da -6 issandosi ad un complessivo -8 (136 colpi) che le regala la vetta in solitaria dopo metà gara. Per la nipponica tre lunghezze di margine sulle più immediate inseguitrici che portano il nome della sudcoreana Kim A Lim, delle giapponese Hinako Shibuno, della svedese Maja Stark e delle americane Sarah Schmelzel, Yealimi Nh e Nelly Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, la giapponese Saigo vola al comando dello U.S. Women’s Open a metà gara

