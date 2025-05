Golf giornata interlocutoria al Memorial Tournament Griffin tiene la vetta insieme a Taylor

La seconda giornata del Memorial Tournament lascia il pubblico con il fiato sospeso! Ben Griffin e Nick Taylor si contendono la vetta con un punteggio di -7, mentre la tensione cresce in vista delle ultime buche. Con 20 milioni di dollari in palio e punti cruciali per il circuito FedEx, ogni colpo conta. Chi avrà la meglio? Scopri come la pressione dei grandi eventi può far emergere i veri talenti del golf!

Seconda giornata interlocutoria al Memorial Tournament, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx. Il capolista dopo 18 buche Ben Griffin ha girato in stretto par nel secondo giro e si è fatto raggiungere dal canadese Nick Taylor (-4 di giornata) in vetta alla classifica a -7. Si avvicina tuttavia furtivo anche il defending champion Scottie Scheffler. Il n.1 del mondo, dopo un giovedì in 70 colpi, ha ripetuto pedissequamente lo stesso copione aggiungendo altri 2 colpi sotto par al suo ruolino di marcia. Risultati? -4 sul totale e 4ª piazza in solitaria dietro ad Akshay Bhatia (fermo a -5) dopo 36 buche.

