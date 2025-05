Goldie Hawn difende i suoi figli dalla polemica sui nepo baby | Sono straordinari e talentuosi

Goldie Hawn scende in campo a difesa dei suoi figli dai rampanti nepo baby! La star di "La morte ti fa bella" ha sottolineato il talento e l'impegno dei suoi ragazzi, sfidando le critiche sui favoritismi nel mondo dello spettacolo. Questo dibattito si inserisce in un trend più ampio: la crescente attenzione verso il merito e l'autenticità nella carriera artistica. Un punto interessante? La Hawn ci ricorda che il talento non ha sempre un nome famoso dietro!

La star de La morte ti fa bella è intervenuta a gamba tesa sulla questione legata ai presunti favoritismi nei confronti dei figli d'arte. Goldie Hawn è stata intervistata da People e ha preso le difese dei suoi figli nel dibattito sempre più acceso nei confronti dei cosidetti nepo baby, figli di celebrità che godrebbero di maggiori opportunità grazie ai propri genitori famosi. L'attrice, 79 anni, è la madre di Oliver Hudson, Kate Hudson e Wyatt Russell, che hanno seguito le sue orme e quelle del suo storico partner Kurt Russell. Il tema infuocato dei nepo baby e la risposta di Goldie Hawn Negli ultimi anni è cresciuta particolarmente la critica nei confronti dei figli delle star, accusati di ricevere ruoli e visibilità su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Goldie Hawn difende i suoi figli dalla polemica sui nepo baby: "Sono straordinari e talentuosi"



Goldie Hawn difende i suoi figli dalla polemica sui nepo baby: "Sono straordinari e talentuosi"

