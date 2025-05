Gol Kvaratskhelia il PSG cala il poker! 4-0 all’Inter – VIDEO

Il PSG continua a brillare nel panorama calcistico europeo, infliggendo un secco 4-0 all’Inter. Kvaratskhelia, ex talento del Napoli, si è dimostrato decisivo, segnando un gol che evidenzia la crescita esponenziale della squadra parigina sotto la guida di Luis Enrique. Questo trionfo non solo segna una vittoria importante, ma sottolinea anche l'emergente dominio del calcio francese in Europa. L'Inter, ora chiamata a reagire, si trova di fronte a una sfida

Gol Kvaratskhelia, il PSG cala il poker! 4-0 all'Inter per la squadra di Luis Enrique. Ne segna un altro il PSG, che dopo il 3-0 netto nei confronti dell' Inter, trova anche il poker con Kvaratskhelia. L'ex Napoli si immola verso la porta di Sommer, e con un piatto preciso batte Sommer. Nerazzurri che devono inchinarsi allo strapotere dei parigini che hanno dominato dall'inizio alla fine in questa finale di Monaco.????-???????????????????????????: @NiNjA4K1 –????????????????: Via: @AZiiHD pic.twitter.comHhv6Nna2Yw —????? 1 (@OQE3pLwsFR71206) May 31, 2025? 73? GOL DEL PSG – I parigini calano il poker con Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia, l'astro nascente del PSG, punta a scrivere la storia diventando la bestia nera dell'Inter.

