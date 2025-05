Gol Hakimi il PSG la sblocca con la rete dell’ex! Grande azione – VIDEO

Hakimi colpisce ancora! Nella finale di Champions League, il PSG sblocca la partita grazie a un gol dell'ex nerazzurro. Un'azione da manuale che riaccende il dibattito su come le scelte di mercato possano decidere le sorti di una stagione. La non-esultanza del marocchino aggiunge un tocco di classe a questo momento drammatico e ricco di tensione. Sarà solo l'inizio di una grande sfida? Non perdere i prossimi sviluppi!

Gol Hakimi, il PSG la sblocca con la rete dell’ex! Grande azione. Le immagini. Si sblocca la finale di Champions League tra PSG ed Inter, e lo fa con il più beffardo del gol degli ex. Hakimi difatti, ex nerazzurro, porta in vantaggio la squadra di Luis Enrique al termine di una grandissima azione. Il terzino marocchino non esulta e si scusa con la curva nerazzurra presente all’Allianz Arena. HAKIMI!!!!!!!!!!! Against his old team Inter. pic.twitter.comLKAN0WmwrF — Stretford End (@StretfordEndx) May 31, 2025? 12? GOL DEL PSG – Francesi avanti col gol dell’ex di Hakimi. Imbucata tra le linee di Vitinha che pesca Doué, il quale appoggia al centro per Hakimi che batte Sommer da pochi passi. 🔗 Leggi su Internews24.com