Il PSG raddoppia e inchioda l'Inter nella finale di Champions League! Con un contropiede fulminante, Doué porta a casa il 2-0, lasciando i nerazzurri con poche speranze. Questo match mette in evidenza non solo la potenza offensiva dei parigini, ma anche la crescente difficoltà per le squadre italiane nel competere ai massimi livelli europei. La Champions si fa sempre più affascinante e imprevedibile!

Gol Doué, il PSG raddoppia! Grande contropiede dei parigini per il 2-0. Le immagini. Doccia gelata per l’ Inter di Simone Inzaghi, che dopo la rete subita dall’ex Hakimi, prende anche il secondo gol all’Allianz Arena nella finale di Champions League contro il PSG. Gran contropiede dei parigini, con palle che finisce sui piedi di Douè, che conclude e complice una deviazione di Dimarco batte Sommer. 2-0 per la squadra di Luis Enrique? DESIRE DOUÉ SCORES!!!!! PSG ARE CRUISING THROUGH! @GoalsXtra pic.twitter.comAMIF6ph9tW — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 31, 2025? 20? GOL DEL PSG – Ripartenza letale e raddoppio dei parigini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Doué, il PSG raddoppia! Grande contropiede dei parigini – VIDEO

