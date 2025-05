Gol Doué doppietta e 3-0 per il PSG! Notte fonda per l’Inter – VIDEO

Il PSG trionfa con una straordinaria doppietta di Doué, siglando un 3-0 che fa rumore. Per l'Inter, il sogno di passare il turno si spegne nell'oscurità della Allianz Arena. Questo match mette in luce la continua ascesa dei giovani talenti nel calcio europeo, un trend che affascina gli appassionati. Riuscirà l’Inter a rialzarsi dopo questa batosta? Non perderti i prossimi sviluppi!

Gol Doué, doppietta e 3-0 per il PSG! Notte fonda per l’Inter che vede sfumare il sogno. Notte fonda all’Allianz Arena di Monaco per l’I nter di Simone Inzaghi, che raccoglie dalla porta il gol del 3-0 del PSG, firmato ancora dal giovanissimo Doué. Il diciannovenne riceve un pallone di Vitinha e dopo un controllo in corsa, batte Sommer. 3-0 PSG, con i parigini ormai avviati alla vittoria della coppa. DOBLETE DE DOUÉ. #UCLFINAL PSG 3-0 INTER pic.twitter.comfeQ6ClE8b9 — MT2 (@madridtotal2) May 31, 2025? 63? GOL DEL PSG – Notte fonda all’Allianz Arena per l’Inter. Doué buca ancora i nerazzurri e batte Sommer sul primo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Doué, doppietta e 3-0 per il PSG! Notte fonda per l’Inter – VIDEO

Juventus-Roma Femminile 4-0, Girelli sugli scudi: notte fonda per Spugna

La Juventus Femminile, con Girelli sugli scudi, domina la sfida contro la Roma allo stadio Sinigaglia, portando a casa la Coppa Italia.

Cerca Video su questo argomento: Gol Doué Doppietta 3 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio Maldini lancia l'Atalanta. Il Parma non molla, la ribalta con Ondrejka ed è salvo; Serie A: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Lecce salvo - I verdetti finali, la Serie A 2024/25 abbassa la saracinesca; Doppietta di Maldini, ma vince il Parma (2-3). Bergamo saluta commossa Toloi; Il Parma è salvo: rimonta pazzesca a Bergamo e Serie A in tasca. 🔗Approfondimenti da altre fonti