GO fit a RiminiWellness svela investimento da 20M€ per centro all’avanguardia a Torino

Go Fit, protagonista del wellness internazionale, ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per un innovativo centro a Torino. Questa mossa non solo sottolinea la crescente attenzione verso il benessere fisico e mentale in Italia, ma segna anche un trend globale: l'industria del fitness sta evolvendo, puntando su strutture all'avanguardia. Scopri come questo progetto potrebbe cambiare il panorama del fitness nel nostro Paese!

GO fit, realtà internazionale operante nel settore dello sport e del benessere, ha preso parte a RiminiWellness, l'evento di riferimento mondiale per il wellness, riaffermando il suo impegno nel mercato italiano e l'obiettivo di migliorare la qualità del benessere fisico e mentale nel Paese. Strategia e Impegno nel Mercato Italiano Nell'ambito del panel "Italian capital,

