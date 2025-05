Gli studenti dell’istituto comprensivo Ladispoli a lezione di legalità

Il 29 maggio, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 hanno trasformato Villa Pamphili in un palcoscenico di legalità. Partecipando ai progetti “Una vita da social” e “Scuole sicure”, hanno esplorato le sfide del mondo digitale e della sicurezza. Un tema attuale che coinvolge tutti noi: come educare le nuove generazioni a navigare nel web in modo responsabile? La risposta parte dalle scuole, dove si costruisce il futuro.

Ladispoli, 31 maggio 2025- Lo scorso 29 maggio 2025 l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha vissuto una giornata memorabile nella splendida cornice di Villa Pamphili a Roma, prendendo parte alle tappe conclusive dei progetti nazionali “Una vita da social” e “Scuole sicure ”. Le due iniziative, promosse rispettivamente dalla Polizia Postale e dalla Questura di Roma, hanno coinvolto oltre 3.000 studenti provenienti da diverse scuole del territorio, in un grande evento dedicato all’educazione alla legalità e alla sicurezza. La giornata ha rappresentato la conclusione di un percorso educativo intenso, affrontato nel corso dell’anno scolastico, su tematiche attualissime come i rischi della rete, il cyberbullismo, la prevenzione del disagio giovanile e il rispetto delle regole nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Dell Istituto Comprensivo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Rapolla-Barile un’esperienza formativa intensa e coinvolgente. Il progetto; Gli studenti dell'istituto comprensivo di Alanno in visita nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia; Villafranca Tirrena: Gli studenti dell’Istituto Comprensivo esplorano il fantastico mondo dei funghi e delle api; CUORGNE' - Un progetto creativo degli studenti per il nuovo logo dell'Istituto comprensivo. 🔗Se ne parla anche su altri siti