Gli studenti del Liceo Mancini adottano il Cinema Eliseo | un nuovo tassello nella valorizzazione del patrimonio cittadino

Gli studenti del Liceo Mancini abbracciano il Cinema Eliseo, dando vita a un progetto che mette in luce la responsabilità sociale delle scuole nel tutelare il patrimonio culturale. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, celebra questa sinergia tra giovani e istituzioni: un esempio da seguire! In un'epoca in cui il legame con la cultura è fondamentale, iniziative come queste possono trasformare il futuro della comunità. Cosa ci riserverà il prossimo passo?

Quando le istituzioni scolastiche si impegnano in prima persona per tutelare e valorizzare il patrimonio storico del territorio, si tratta di un segnale positivo. A sottolinearlo è il sindaco di Avellino, Laura Nargi, che ha commentato con soddisfazione l’iniziativa del Liceo Scientifico “P.S. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Gli studenti del Liceo “Mancini” adottano il Cinema Eliseo: un nuovo tassello nella valorizzazione del patrimonio cittadino

