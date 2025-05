Gli strappa dal polso il Patek Philippe da 60mila euro e scappa in scooter

Milano, teatro di un audace furto: un ladro strappa un Patek Philippe da 60mila euro a un malcapitato, fuggendo in scooter. Questo episodio si inserisce in un trend inquietante di rapine a mano armata che colpiscono le metropoli italiane, dove il lusso diventa un obiettivo. La polizia è sulle tracce del ladro, ma attenzione: la bellezza può attirare non solo ammiratori, ma anche predatori. Resta allerta!

Gli ha strappato il prezioso orologio dopo averlo avvicinato in scooter e poi è scappato. In fuga. Ora la polizia lo cerca, confidando nelle telecamere della zona. Milano, viale Certosa, sette di sera di venerdì 30 maggio. Il classico trucco dello specchietto. Il rapinatore si è avvicinato in.

