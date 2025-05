Gli odontoiatri a scuola

Gli odontoiatri della provincia di Ravenna tornano a scuola con il progetto “Sorridenti”, portando l’importanza della salute orale direttamente tra i banchi. Un'iniziativa che non solo educa, ma crea consapevolezza, evidenziando la crescente attenzione verso il benessere dei più piccoli. In un'epoca in cui la salute mentale e fisica sono al centro del dibattito, un sorriso sano è il primo passo per affrontare il futuro con fiducia!

Per il secondo anno consecutivo, una delegazione di odontoiatri della provincia di Ravenna ha organizzato il ciclo di incontri ’ Sorridenti ’ con visite nelle classi quinte delle scuole elementari del territorio per promuovere la salute orale. Il progetto è stato ideato della sezione Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) della provincia di Ravenna, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Le visite nelle scuole sono iniziate in gennaio e si sono concluse qualche settimana fa: in totale sono state 20 le classi coinvolte. I professionisti odontoiatri hanno trasmesso messaggi d’istruzione dell’ igiene orale e di prevenzione della carie nel rispetto dei principi e degli obiettivi sostenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli odontoiatri a scuola

