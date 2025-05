Gli ingegneri della Tm Moto svelano i segreti agli studenti

...i segreti della meccanica delle moto, ispirando una nuova generazione di talenti. Questo evento non è solo un'opportunità educativa, ma si inserisce in un trend crescente: l'interesse per la formazione pratica nel settore automobilistico e motociclistico. Con le competenze richieste dal mercato in continua evoluzione, gli studenti sono pronti a cavalcare l'onda dell'innovazione. Un futuro che corre veloce, proprio come le moto su cui lavoreranno!

L’Itis Mattei di Urbino si apre al mondo delle due ruote attraverso una mattinata di formazione tecnica con gli ingegneri della Tm Moto, azienda di Pesaro nota a livello mondiale per le proprie moto da competizione da enduro, motocross e supermotard. Di fronte a 200 studenti del biennio e triennio, Federico Ceccolini e Gianluca Calli hanno svelato e spiegato due aspetti fondamentali della progettazione: l’efficienza dei motori a due e quattro tempi e la realizzazione dei telai da gara. Ceccolini ( ex allievo Itis), ha approfondito il tema delle prestazioni dei motori, concentrandosi in particolare sul concetto di rendimento del motore endotermico, mentre Calli ha mostrato i problemi da affrontare nel progettare e costruire un telaio motociclistico da competizione, con le relative soluzioni ingegneristiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ingegneri della Tm Moto svelano i segreti agli studenti

