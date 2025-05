Gli eventi alla Cava Quel raggio di Sole che scalda sempre i cuori

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile! Dal 29 giugno al 1 luglio, la Cava di Roselle si trasforma nella magica cornice della Festa di Sole, dedicata a Maria Sole Marras. Quest'anno, l'ottava edizione promette di scaldare i cuori con ottimi piatti, giochi e musica. Unisciti a noi per celebrare la vita e il potere dell'unione, in un momento che ricorda come la comunità possa brillare come un raggio di sole!

Forse la magia più grande è unirsi tutti insieme. Tra maghi, tanti ottimi piatti in tavola, giochi, dj e divertimento, torna Festa di Sole dal 29 giugno al 1 luglio alla Cava di Roselle per ricordare Maria Sole Marras. "Quest'anno sarà l'ottava edizione di Festa di Sole – affermano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori di Maria Sole –, l'ottavo compleanno che festeggiamo senza lei. Allo stesso tempo, il numero otto é ricorrente perché ne abbiamo festeggiati insieme otto prima della sua scomparsa. Quest'anno Maria Sole compierebbe 16 anni, quindi ci sono novità , come più spazio per gli adolescenti, senza dimenticare i bambini che sono il motore.

Secondo lanazione.it: Presentato il programma dei tre giorni dell’ottava edizione della ’Festa’. Torneo di Burraco, poi la serata con gli chef e i giochi per i bambini.