Gli Champs-Élysées quartier generale della festa per il Psg

Il cuore di Parigi batte forte per il PSG! Sulle iconiche Champs-Élysées, i tifosi si uniscono in una celebrazione travolgente, pronti a sostenere la squadra nella finale di Champions League. Questo evento non è solo una partita, ma un momento che unisce passioni e culture, riflettendo il crescente fascino del calcio a livello globale. Chi vincerà? La tensione è palpabile, ma l’allegria dei supporter è contagiosa!

Milano, 31 mag. (askanews) - Sugli Champs-Élysées a Parigi, i tifosi del Psg creano un'atmosfera festosa e cantano per il loro club, poche ore prima della finale di Champions League contro l'Inter.

PSG-Inter -4 alla finale: Inzaghi col gruppo al completo. Terminati i codici per i biglietti. Parigi organizza la festa-vittoria agli Champs Elysées

La settimana culminante è finalmente arrivata per Paris Saint Germain e Inter, pronti a sfidarsi nella finale che promette emozioni forti.