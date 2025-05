Gli avversari Vazquez ci crede | A Spezia per fare gol

La determinazione della Cremonese è palpabile e il match contro lo Spezia diventa cruciale. Franco Vazquez, con la sua esperienza internazionale, è pronto a trascinare la squadra verso la vittoria. Questo incontro non è solo una partita, ma un'opportunità per riscrivere le sorti della stagione. Con squadre sempre più competitive, ogni gol conta e i tifosi possono aspettarsi scintille in campo. Chi avrà la meglio? La passione calcistica italiana è pronta a esplodere!

Nel dopo partita di Cremonese-Spezia il tecnico dei grigiorossi Giovanni Stroppa (nella foto con D’Angelo) ha subito posto l’attenzione al match di ritorno. "Avremo solo un risultato soltanto, andremo a Spezia per vincere". Sulla stessa lunghezza d’onda l’attaccante della Cremonese Franco Vazquez (140 presenze nel Siviglia): "Noi giochiamo sempre per fare gol, quindi al ritorno a Spezia non cambierà niente. Dobbiamo cercare di fare girare palla velocemente ed essere più cattivi in area, ma non è facile quando si hanno contro avversari così chiusi. Siamo positivi in vista di domenica, daremo tutto e poi si vedrà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Vazquez ci crede: "A Spezia per fare gol»

