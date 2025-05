Gli ambientalisti insistono | La strada non passi dal Parco

L'assemblea pubblica di ieri a Viareggio ha acceso i riflettori su un tema sempre più attuale: la sostenibilità ambientale. Gli ambientalisti, uniti nel coordinamento 'No Asse' e 'Occupy Comune', si oppongono fermamente al passaggio della Via del Mare attraverso il parco, sottolineando l'importanza di proteggere gli spazi verdi in un'epoca di crisi climatica. Un appello che risuona forte in un contesto dove le scelte urbanistiche possono fare la differenza per il nostro

E' stata molto partecipata l'assemblea pubblica ospitata ieri pomeriggio nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio organizzata dal coordinamento 'No Asse' e da 'Occupy Comune' per spiegare le ragioni della contrarietà al passaggio della Via del Mare a sud dello stadio. Il fronte degli ambientalisti, costituito oltre che dai No Asse anche da Legambiente e Italia Nostra ha ribadito la propria totale contrarietà all'asse di penetrazione a sud dello stadio dei Pini, così come da progetto presentato dall'amministrazione comunale. Gli ambientalisti hanno ribadito che quella soluzione farebbe perdere tempo e soldi alla comunità, mentre sarebbe molto più utile, economico e soprattutto meno invasivo per l'ambiente il passaggio a nord dello stadio dei Pini, sfruttando la viabilità già esistente.

