Gli affari di Maria De Filippi a gonfie vele con la sua Fascino E fa felice Pier Silvio Berlusconi | l’aiuto da Temptation Island e la decisione sui dividendi

Maria De Filippi continua a brillare nel panorama televisivo italiano, dimostrando che il suo fascino è un vero e proprio motore per Mediaset. Con il successo di Temptation Island e i dividendi in crescita, la conduttrice si conferma un pilastro dell’intrattenimento. In un’epoca in cui il pubblico cerca sempre più emozioni autentiche, Maria riesce a conquistare cuori e ascolti, rendendo felice Pier Silvio Berlusconi. Chi farà meglio di lei?

A far volare in prima serata le trasmissioni Mediaset è sempre lei, Maria De Filippi. E a spiccare il volo sono anche, di conseguenza, i conti della sua casa di produzione Fascino, che la storica conduttrice del Biscione divide perfettamente a metà proprio con Mediaset di Pier Silvio Berlusconi. Come ha sottolineato ItaliaOggi a incoronare il 2024 di Fascino, a livello di ricavi e utili, è la doppia edizione di Temptation Island e le tre puntate, griffate Silvia Toffanin, del format tutto nuovo This is me. I numeri di Fascino: valore, utile e patrimonio netto. Il primo premio Maria De Filippi lo ritira direttamente dalle mani del suo pubblico: il 25,3% di share medio in prime time quando la conduttrice è di fronte alle telecamere sprofonda al 13,8% quando De Filippi non c’è. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gli affari di Maria De Filippi a gonfie vele con la sua Fascino. E fa felice Pier Silvio Berlusconi: l’aiuto da Temptation Island e la decisione sui dividendi

Ballerino casertano vola in finale ad 'Amici' di Maria De Filippi

Daniele Doria, talentuoso ballerino di Trentola Ducenta, conquista la finale di "Amici di Maria De Filippi".

