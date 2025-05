Glenn Greenwald vittima di un attacco hacker | Chiaro movente politico

Glenn Greenwald, rinomato giornalista e attivista, è stato vittima di un attacco hacker dai chiari connotati politici. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti: chiunque osi contestare le narrazioni dominanti, che si tratti della guerra in Ucraina o del conflitto israelo-palestinese, rischia ritorsioni. È un segnale preoccupante per la libertà di espressione nell'Occidente che si considera democratico. Rimanere informati è fondamentale: il silenzio non è un'op

Sei un personaggio pubblico e ti opponi fermamente alle narrazioni sposate dall'establishment politico-mediatico, alla guerra per procura in Ucraina e al genocidio di Israele nella Striscia di Gaza? Rischi delle ritorsioni pesanti anche sul piano personale. E no, non accade in Russia o in Iran ma nel democratico occidente. Ne sa qualcosa il giornalista Premio Pulitzer Glenn Greenwald, celebre per le sue posizioni controcorrente e il suo impegno contro le politiche di guerra e la sorveglianza di massa, è stato vittima di un vergognoso attacco hacker che ha portato alla diffusione non autorizzata di un video intimo che lo ritrae con un altro uomo.

