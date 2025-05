Giusy come Martina’ ancora una bambina uccisa come nel 2004 a Manfredonia

La tragica morte di Giusy Potenza, solo 14 anni, riporta alla luce un incubo che sembrava superato, ma che purtroppo si ripete. A vent'anni dall'orrendo femminicidio di Manfredonia, il paese è scosso da un nuovo caso inquietante, con un colpevole giovanissimo. Questo dramma ci invita a riflettere su una società che deve ancora trovare soluzioni efficaci contro la violenza di genere, soprattutto nei confronti dei più vulnerabili. La storia di Giusy non può essere

Tempo di lettura: 2 minuti “Terribile che dopo venti anni si ripeta un femminicidio di una bambina ed è ancora più sconvolgente che a commetterlo sia stato un ragazzo di 19 anni”. Così l’avvocata Innocenza Starace, che ha rappresentato alcuni familiari di Giusy Potenza la ragazzina di 14 anni di Manfredonia brutalmente uccisa il 13 novembre del 2004, il cui corpo (sfigurato a sassate) fu trovato su una scogliera alla periferia del comune del Foggiano, in merito al delitto di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato arrestato. L’avvocata partecipa ad incontri nelle scuole per far conoscere ai ragazzi quel caso di femminicidio e diffondere la cultura del rispetto tra sessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it