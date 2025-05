Giuseppe Passini muore schiacciato dal trattore

La comunità di Montese è in lutto per la tragica scomparsa di Giuseppe Passini, un uomo amato, schiacciato tragicamente dal suo trattore mentre lavorava la terra. Questa notizia mette in luce non solo il rischio del lavoro agricolo, ma anche l'importanza della sicurezza nei campi, un tema sempre più presente nel dibattito contemporaneo sul rispetto delle normative in agricoltura. Giuseppe lascia un vuoto incolmabile, ma anche un monito per tutti noi.

Montese (Modena), 31 maggio 2025 – La brutta notizia è rimbalzata a Montese nel cuore della notte di giovedì: Giuseppe Passini, 76 anni, è morto schiacciato sotto un trattore Minitauro mentre stava trinciando l’erba tra i filari di un vigneto di un podere di proprietà di famiglia, in via Monzone a Rocchetta di Guiglia. Ha lasciato la moglie Wilma, le figlie Monica e Daniela, i nipoti Matteo e Ilenia e numerosi parenti e amici. Erano un paio di giorni che Giuseppe Passini si trovava nel podere a Rocchetta. Lo aveva fatto altre volte di fermarsi quando doveva eseguire lavori agricoli. Un vicino, insospettito di non vederlo rientrare ha avvertito i familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giuseppe Passini muore schiacciato dal trattore

