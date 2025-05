Giuseppe De Nittis al Castello di Mesagne per Negli anni dell’Impressionismo

Scopri l’arte di Giuseppe De Nittis al Castello di Mesagne, dove l'impressionismo si fonde con la bellezza pugliese. Un viaggio tra colori e emozioni che racconta di un artista in cerca di libertà, capace di catturare la luce e l'anima dei luoghi. L'esposizione non è solo un tributo a De Nittis, ma un invito a riflettere su come l'arte possa liberare la nostra creatività, proprio nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. Non perdertelo!

MESAGNE - Quando si parla di Impressionisti e di «artisti in cerca di libertà», come non pensare al pugliese Giuseppe De Nittis (Barletta 25 febbraio 1846 - Saint-Gérmain-en-Laye 23 agosto 1884), grande nella sua Regione e grande, soprattutto, nel mondo dell’arte? Davvero come gli eccelsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giuseppe De Nittis al Castello di Mesagne per “Negli anni dell’Impressionismo”

