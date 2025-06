Giuseppe Conte | coalizione di Bitetti ci dica se vuole sostegno

Giuseppe Conte lancia un messaggio chiaro: il Movimento 5 Stelle è pronto a sostenere Piero Bitetti, candidato del centrosinistra a Taranto. Ma attenzione, la palla passa ora al centrosinistra! Questa apertura segna non solo una svolta nella politica locale, ma riflette anche il trend di alleanze strategiche che caratterizzano il panorama italiano. Sarà interessante vedere come risponderanno gli avversari. La politica cambia, e il futuro di Taranto è in gioco!

Tarantini Time Quotidiano Il Movimento 5 stelle è disponibile ad appoggiare al secondo turno il candidato del centrosinistra per la poltrona di sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a condizione che dall’altra parte ci sia una apertura politica. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un collegamento telefonico con l’assemblea del gruppo territoriale stellato tarantino. “Questo – ha spiegato, secondo la sintesi dell’intervento diffusa dall’ufficio stampa M5S – per Taranto è un passaggio significativo, abbiamo ottenuto un risultato importante, pur correndo da soli, nonostante ci fossimo predisposti alla prospettiva di un dialogo con altre forze progressiste. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Giuseppe Conte: “coalizione di Bitetti ci dica se vuole sostegno”

Giuseppe Conte: “coalizione di Bitetti ci dica se vuole sostegno”

Giuseppe Conte lancia un appello al dialogo politico: il Movimento 5 Stelle è pronto a sostenere Piero Bitetti al secondo turno per la sindacatura di Taranto.

