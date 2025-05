Giuntoli lascia la Juve e inizia una nuova esperienza in Serie A? Repubblica lancia l’indiscrezione | questa rivale pensa al direttore sportivo bianconero

Cristiano Giuntoli, il noto direttore sportivo della Juventus, è pronto a chiudere un capitolo importante della sua carriera. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe approdare alla Fiorentina, in un momento di grande fermento nel calcio italiano. Questa mossa non solo cambia le sorti del dirigente, ma potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la Viola, affrontando la sfida di rinvigorire le ambizioni in Serie A. Quale sarà il suo impatto?

Il futuro di Cristiano Giuntoli non sarò più alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il dirigente bianconero potrebbe diventare una delle opzioni in caso di rivoluzione in casa Fiorentina, che dopo l'addio di Palladino valuta anche il destino del ds Daniele Pradé, al centro delle critiche. È attesa nei prossimi giorni la separazione col ds bianconero che potrebbe, quindi, tornare subito a lavorare in un club di Serie A.

Giuntoli Juve, si andrà avanti insieme! E c’è un solo nome su cui si lavora per la panchina. L’annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbi

Cristiano Giuntoli rimarrà alla Juventus, consolidando il suo ruolo chiave nella dirigenza bianconera.

Su questo argomento da altre fonti

Juve, prosegue la rivoluzione: anche Giuntoli verso l’addio al club; La Juve fa fuori Giuntoli, rivoluzione voluta da Elkann: saltano altri due assieme a lui; Sky – La Juventus prepara la rivoluzione: a rischio anche il futuro di Giuntoli. Scenari e sostituti; Giuntoli e il possibile addio alla Juve: la reazione del dt e perché Elkann potrebbe salutarlo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

