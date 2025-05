Giulio Pellizzari guadagna una posizione e chiude un gran Giro d’Italia! Caruso primo degli italiani a quasi 38 anni!

Il Giro d'Italia 2025 si chiude con un mix di emozioni e sfide, dove Giulio Pellizzari guadagna posizioni e Caruso si conferma il primo degli italiani a quasi 38 anni. In un'edizione segnata da sfortune, l’unica vittoria di tappa sembra quasi un miraggio. Ma nella ciclismo, come nella vita, ogni pedalata è un passo verso il riscatto. Gli azzurri hanno ancora voglia di combattere: il futuro è tutto da scrivere!

Una sola vittoria di tappa (e manca solamente la volata conclusiva di Roma, dove non ci sono grandi speranze), la Maglia Azzurra di Lorenzo Fortunato e poche altre gioie per il Bel Paese in questa edizione del Giro d'Italia 2025. La sfortuna ha colpito gli azzurri che potevano giocarsela per qualcosa d'importante: Antonio Tiberi è caduto a Nova Gorica e ha dovuto salutare le speranze di podio nella classifica generale, stessa giornata funesta per Giulio Ciccone che addirittura ha dovuto salutare la Corsa Rosa a causa dell'infortunio. L'Italia può comunque gioire per le performance di Giulio Pellizzari: l'atleta della Red Bull – BORA – hansgrohe, nonostante partisse da gregario di Primoz Roglic, si è fatto notare alla grande conquistando, quando è stato liberato dagli ordini di scuderia, un'eccellente sesta posizione in classifica generale.