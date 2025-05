giulio pellizzari cade senza conseguenze nella tappa biella champoluc

Giulio Pellizzari, il giovane capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha vissuto un momento di paura nella tappa Biella-Champoluc, ma si è rialzato con grinta. La sua caduta, che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi, ci ricorda quanto possa essere imprevedibile il mondo del ciclismo. In un periodo dove l'attenzione è rivolta alla salute degli atleti, la resilienza di Pellizzari risuona come un inno alla determinazione. Restate sintonizzati!

Caduta senza conseguenze poco prima del traguardo per il camerte Giulio Pellizzari, capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che ha chiuso dodicesimo. In quei momenti c’è stata tanta paura per il giovane talento perché la caduta avrebbe potuto avere ben altre conseguenze, ma per fortuna si è alzato e ha ripreso la corsa dopo avere subito una botta alla spalla. La caduta si è verificata quando mancavano all’incirca 30 metri all’arrivo e quando i corridori stavano cercando la migliore posizione per lanciare lo sprint. Alla fine Pellizzari è caduto andando a battere sulle transenne, in quei frangenti si è rimasti con il fiato sospeso davanti al televisore, poi c’è stato un sospiro di sollievo quando il giovane si è rialzato e ha tagliato il traguardo sebbene dolorante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net