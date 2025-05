Giulia De Lellis con il pancino in mostra in costume | vacanza da sogno in Puglia

Giulia De Lellis sta conquistando i cuori di tutti con il suo pancino in mostra, simbolo di una nuova vita che sta per arrivare. La sua vacanza da sogno in Puglia non è solo un momento di relax, ma anche un affermazione di bellezza e maternità. Con un trend sempre più forte di celeb che celebrano la gravidanza sui social, Giulia diventa icona di stile e positività. E tu, sei pronto a lasciarti ispirare?

Giulia De Lellis non si nasconde più, e si mostra in tutta la sua bellezza di futura mamma sui social. Dopo aver confermato l’attesa della prima figlia dal fidanzato Tony Effe, l’influencer si è concessa qualche giorno in Puglia: e tra cene in compagnia e giornate in spiaggia, ha colto l’occasione per mostrare il suo pancino in costume. Giulia De Lellis mostra il pancino in Puglia. Estate in anticipo per Giulia De Lellis. La popolare influencer sta trascorrendo qualche giorno in Puglia, come dimostra l’ultimo carousel da lei pubblicato sui social: negli scatti, l’imprenditrice digitale mostra anche i suoi primi beach look di stagione, che mettono in evidenza un bellissimo pancino da futura mamma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia De Lellis con il pancino in mostra in costume: vacanza da sogno in Puglia

Giulia De Lellis fa i primi regali a Priscilla: cappellino griffato e scarpette coi cristalli

Giulia De Lellis ha finalmente deciso di condividere con il pubblico la gioia della sua gravidanza, mostrando con orgoglio il pancino sui social.

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Pancino Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori, lei è incinta. Le foto del pancino non lasciano spazio a dubbi: «Il figlio nascerà in autunno»; Giulia De Lellis incinta, prime foto del pancione: in autunno arriva il figlio di Tony Effe; Cecilia: lingerie, pancione e nome della bimba che nascerà. Ma è gelo con Belen; Giulia De Lellis col pancione primo bikini della gravidanza | “Non si vede ma siamo due”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giulia De Lellis incinta, mostra il pancino col top in denim

Lo riporta dilei.it: Giulia De Lellis, pancino in vista per le vie di Milano Splendida più che mai, Giulia De Lellis è stata avvistata per le vie di Milano durante una passeggiata in via Montenapoleone con un amico ...

Giulia De Lellis incinta, mostra il pancino col top in demin

Riporta informazione.it: Non potrebbe essere più bella: Giulia De Lellis, incinta della sua prima bambina, si è mostrata per le strade di Milano con un look in denim che mette in risalto le dolci curve della gravidanza. Per l ...

Giulia De Lellis è incinta? Le prime foto del pancino sospetto

Segnala msn.com: Giulia De Lellis e Tony Effe ... rispondendo a una follower curiosa sul pancino sospetto di Giulia, ha dichiarato: «Lo annuncerà quando entrerà nel terzo mese». › Federica Masolin presto ...