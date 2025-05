Giulia Bongiorno | I ragazzi che commettono reati sono sempre più giovani processiamoli a 12 anni

Giulia Bongiorno lancia un allarme inquietante: i reati giovanili si stanno abbassando drasticamente in età. La proposta di processare i ragazzi a 12 anni non è solo una questione di giustizia, ma mette in luce un problema sociale profondo. Il femminicidio, in particolare, sta diventando un fenomeno che colpisce sempre più giovani. È ora di riflettere su come educare le nuove generazioni al rispetto e all'uguaglianza.

Giulia Bongiorno dice che il fenomeno del femminicidio si sta «aggravando». E coinvolge fasce di età sempre più basse, come nel caso di Martina Carbonaro. In tutti i casi, spiega oggi al Corriere della Sera, «il minimo comune denominatore è sempre lo stesso: la donna è considerata un essere inferiore, che può essere sottomesso con la forza. Fenomeno antico, che addirittura fino al 1981 godeva di una pena mite perché esisteva una sorta di “codice” di comportamento che la donna non doveva violare». E aggiunge: «Oggi i ragazzi crescono più velocemente di un tempo e forse potrebbe essere utile anche valutare la possibilità di abbassare l’età dell’imputabilità da 14 a 12 anni». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Giulia Bongiorno: «I ragazzi che commettono reati sono sempre più giovani, processiamoli a 12 anni»

